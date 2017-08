В Майами эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе

В городе Майами американского штата Флорида эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ТЦ Dolphin. Магазин был эвакуирован, после того свидетели сообщили в полицию о выстрелах. На место инцидента прибыли десятки полицейских и сотрудников экстренных служб.

Latest TV update has NO injuries from the report of gunshots in the Dolphin Mall. Police are warning residents NOT to go to the Mall on Sun. pic.twitter.com/3jhqyNgPSr