В Майами эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе

В городе Майами американского штата Флорида эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ТЦ Dolphin. Магазин был эвакуирован, после того свидетели сообщили в полицию о выстрелах. На место инцидента прибыли десятки полицейских и сотрудников экстренных служб.

Latest TV update has NO injuries from the report of gunshots in the Dolphin Mall. Police are warning residents NOT to go to the Mall on Sun. pic.twitter.com/3jhqyNgPSr — M. Jennings (@RealFriscoKid) 20 серпня 2017 р.

Как рассказал один из сотрудников торгового центра, во время развлекательного мероприятия в ТЦ люди начали бежать, а потом выключился кондиционер. По его словам, посетители кричали и плакали. Затем появился спецназ, который двигался по коридорам магазина и приказывал всем выходить, сказал сотрудник торгового центра. Другой свидетель рассказал, что покупатели прятались в магазинах.

#dolphinmall i don't think I've ever been that scared in my life, finally home and safe after 2 hours of being stuck in traffic pic.twitter.com/Gre14LIKNF — Sabrina (@Sabrinouye) 20 серпня 2017 р.

Собеседник в полиции сообщил NBC, что, вероятно, в ТЦ не было стрелка, но сотрудники правоохранительных органов решили среагировать, как если бы он там был. По словам собеседника телеканала, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Как отмечает Miami Herald, в полиции не могут подтвердить факт стрельбы в торговом центре. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что в ТЦ не были найдены пули или идентифицирован сам стрелок.