В Майами эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе

Сегодня, 13:41

На место инцидента прибыли десятки полицейских и сотрудников экстренных служб

Торговый центр Dolphin в Майами. Фото: tripmydream
Торговый центр Dolphin в Майами. Фото: tripmydream

В городе Майами американского штата Флорида эвакуировали торговый центр из-за сообщений о стрельбе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ТЦ Dolphin. Магазин был эвакуирован, после того свидетели сообщили в полицию о выстрелах. На место инцидента прибыли десятки полицейских и сотрудников экстренных служб.

Как рассказал один из сотрудников торгового центра, во время развлекательного мероприятия в ТЦ люди начали бежать, а потом выключился кондиционер. По его словам, посетители кричали и плакали. Затем появился спецназ, который двигался по коридорам магазина и приказывал всем выходить, сказал сотрудник торгового центра. Другой свидетель рассказал, что покупатели прятались в магазинах.

Собеседник в полиции сообщил NBC, что, вероятно, в ТЦ не было стрелка, но сотрудники правоохранительных органов решили среагировать, как если бы он там был. По словам собеседника телеканала, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Как отмечает Miami Herald, в полиции не могут подтвердить факт стрельбы в торговом центре. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что в ТЦ не были найдены пули или идентифицирован сам стрелок.

 
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