В Нью-Йорке прошел топлес-парад

В американском городе Нью-Йорк сотни активистов вышли на улицы города, чтобы принять участие в топлес-параде в защиту гендерного равенства. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Отмечается, что участники марша по случаю Дня равноправия женщин начали свое шествие с площади Колумбус-Сёркл и дошли до парка в Мидтауне на Манхэттене.

Организатором акции выступила американская правозащитная группа GoTopless, которая уже в течение 10 лет выступает в защиту равенства полов и, в частности, за то, чтобы женщины имели право ходить топлес в общественных местах наравне с мужчинами.

