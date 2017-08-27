В Нью-Йорке прошел топлес-парад

Сегодня, 02:30

Люди организовали акцию в защиту равенства полов

Топлес-парад. Фото: twitter.com/NYDailyNews
Топлес-парад. Фото: twitter.com/NYDailyNews

В американском городе Нью-Йорк сотни активистов вышли на улицы города, чтобы принять участие в топлес-параде в защиту гендерного равенства. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Отмечается, что участники марша по случаю Дня равноправия женщин начали свое шествие с площади Колумбус-Сёркл и дошли до парка в Мидтауне на Манхэттене.

Организатором акции выступила американская правозащитная группа GoTopless, которая уже в течение 10 лет выступает в защиту равенства полов и, в частности, за то, чтобы женщины имели право ходить топлес в общественных местах наравне с мужчинами.

Ранее сообщалось, что в Барселоне прошел марш против терроризма.
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