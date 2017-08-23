В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака

Вчера, 21:14

Информация о том, из чего состоит соус, была обнаружена в сервисе Pinterest

В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака, фото: Global Look Press
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака, фото: Global Look Press

В интернете опубликованы ингредиенты, необходимые для приготовления соуса для Биг Мака — бургера в сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Об этом пишет Daily Mail.

Информация о том, из чего состоит соус, была обнаружена в сервисе Pinterest, однако пока не известно действительно ли список подлинный. "Макдоналдс" все еще не ответил на запрос издания.

В перечне 33 позиции, среди них — соевое масло, уксус, яичные желтки, луковый порошок, горчичные зерна, сахар, куркума, бензоат натрия, альгинат пропиленгликоля.

Описывая составляющие заправки бургера, Daily Mail обратила внимание на другой рецепт, который появился на сайте Mom Deals. Якобы можно воспроизвести тот же вкус в домашних условиях, используя всего семь ингредиентов. Их надо соединить в миске и оставить на ночь в холодильнике. Пока соус настаивается, нужно его несколько раз перемешать.

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Для приготовления необходимо взять:
1/2 чашки майонеза
4 чайные ложки нашинкованных сладковатых маринованных огурчиков
1 чайную ложку белого уксуса
1/8 чайной ложки соли
2 столовые ложки французской заправки 
1 столовую ложку измельченного белого лука
1 чайную ложку сахара

Оригинальная заправка была создана предпринимателем Джимом Деллатти, который изобрел Биг Мак в конце 1960-х. Потом формулу меняли, однако в 2004 году вернули прежний рецепт. В 2016-м в Австралии соус для Биг Мака поступил в продажу, его можно было купить за 4 доллара 95 центов. Однако, поскольку "Макдоналдс" выпустил только четыре тысячи бутылок, их стали продавать на eBay за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что мужчина прилетел на вертолете за заказом из McDonald’s.
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Источник:

Lenta.ru

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