В США допустили, что ошиблись в оценке КНДР

Сегодня, 02:02

Госдеп назвал провокацией очередные запуски ракет Северной Кореи

Тиллерсон назвал запуск баллистических ракет провокацией, фото AFP
Тиллерсон назвал запуск баллистических ракет провокацией, фото AFP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью Fox News, что не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР на фоне очередных запусков северокорейских баллистических ракет.

"Я не знаю, были ли мы неправы. Это займет некоторое время, чтобы сказать. Очевидно, что они также посылают нам сигнал, что они не готовы полностью отказаться от своей позиции", − отметил глава Госдепа.

Он назвал запуск баллистических ракет провокацией, но указал, что Штаты заинтересованы в решении проблемы мирным путем.

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"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, как я это описывал, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров", − подеркнул он.

Напомним, в ночь на 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. В Пентагоне заявили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете.

Ранее в Южной Корее рассказали подробности ракетных запусков КНДР.
США, КНДР, ракеты, проблемы, Тиллерсон
Источник:

РИА Новости

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