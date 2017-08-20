В США назвали ключевую задачу Кремля по Украине

Сегодня, 15:26

"Газпром" готов лишить Украину доходов от транзита газа, действуя себе в убыток, считает эксперт 

Эксперт уверен, что РФ хочет лишить Украину доходов от транзита газа. Фото: AFP
Эксперт уверен, что РФ хочет лишить Украину доходов от транзита газа. Фото: AFP

Российско-американский экономист, который сейчас проживает в Вашингтоне, Сергей Алексашенко считает, что ключевая политическая задача России – лишить Украину доходов от транзита газа.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Украине стоит опасаться, потому что проект "Северный поток-2" абсолютно политический. С экономической точки зрения "Газпрому" "Северный поток-2" не нужен. Уже сейчас мощность имеющихся газопроводов на 60% превышает объем экспортируемого российского газа", – отметил Алексашенко.

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По его словам, "Газпром" готов действовать себе в убыток.

"Есть политическая задача – лишить Украину доходов от транзита газа, поэтому "Газпром" готов тратить свои деньги на строительство и второй очереди "Северного потока" и "Турецкого потока". И если американские санкции не помешают, то, скорее всего, газопровод будут строить за счет банковского финансирования на условиях, при которых "Газпром" будет гарантировать консорциуму, владеющему газопроводом, оплату полной его мощности", – подытожил Алексашенко. 
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