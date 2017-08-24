В США полиция застрелила россиянина, убившего жену и похитившего сына (видео)

В Лос-Анджелесе полицейские смертельно ранили 48-летнего россиянина Константина Морозова, которого подозревали в похищении его девятилетнего сына Даниила и убийстве матери ребенка — Натальи Морозовой. Об этом сообщает "Лайф" со ссылкой на издание Los Angeles Times.

От полученного ранения мужчина скончался в больнице. Находившийся с ним ребенок не пострадал. Сейчас мальчик находится у представителей Службы защиты детей, которые занимаются поиском ближайших родственников Даниила.

Ранее посольство РФ в Сан-Франциско подтвердило, что девятилетний мальчик и его погибшие родители являются гражданами России.

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