В США призвали мир давить на Россию

Американский министр обороны напомнил, что на Донбассе нужно прекращать огонь

Международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению Минских соглашений. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис, передает "Укринформ".

"Как и во многих других регионах мира, я поддерживаю дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с нашими партнерами по НАТО и Украиной и продолжать давить на Россию относительно минских обязательств", – сказал Маттис.

Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, на этой неделе Джеймс Маттис вместе со спецпредставителем США по делам Украины Куртом Волкером посетят Киев. Кроме того, в Минске прошла встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Дипломаты встретились, чтобы обсудить Украины, но общались в закрытом от СМИ режиме. Сегодня, 22 августа, Волкер пообщается с прессой.