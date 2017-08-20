В США разбился самолет, есть жертвы

Легкомоторный самолет разбился возле центрального аэропорта американского штата Орегон, погибли два человека. Об этом сообщает ABC News.

Так, Центральная информационная сеть штата Орегон сообщает, что крушение произошло примерно в 2 часа дня недалеко от муниципального аэропорта города Мадрас. Больше жертв и пострадавших не обнаружено.

В Федеральном авиационном управлении сообщили, что самолет разбился недалеко от того места, где люди собираются, чтоб посмотреть на солнечное затмение. Официальный представитель управления, Йан Грэгор заявил, что разбившимся самолетом был одномоторный Wheeler Express.