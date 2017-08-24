В США сорвали джекпот в 750 миллионов долларов

Сегодня, 13:26

Это второй по величине джекпот за всю историю 25-летней лотереи Powerball

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Крупнейшая в США лотерея Powerball обогатила одного из американцев на 750 миллионов долларов, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что счастливчик купил билет в небольшом магазине города Уотертаун (штат Массачусетс), однако имя победителя не разглашается.

Помимо главного приза, еще 40 человек стали миллионерами: шесть американцев выиграли по два миллиона, 34 человека – по одному миллиону.

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Стоит отметить, что согласно системе выплаты выигрышей, победитель лотереи может забрать деньги сразу, но тогда получит 443 миллиона долларов с учетом налогов, либо получить полный выигрыш, но разбитый на выплаты в течение 29 лет.

Это второй по величине джекпот за всю историю 25-летней лотереи. Рекордный выигрыш в 2016 году составил 1,6 миллиарда долларов и был разделен между тремя счастливчиками.

Как сообщалось, в июне житель Калифорнии выиграл в эту же лотерею 447 миллионов долларов.
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