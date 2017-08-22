В США столкнулись поезда, десятки пострадавших

Сегодня, 11:31

Четверо из пострадавших получили серьезные травмы и были доставлены в больницу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В пригороде Филадельфии в США произошел инцидент на железнодорожной станции, сообщает AP.

Как стало известно, около полуночи по местному времени скоростной поезд врезался в пустой состав, стоявший на станции Аппер Дерби. При этом пострадали как минимум 33 человека, четверо из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Местные власти ведут расследования причин столкновения.

Ранее сообщалось, что поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу, не менее 20 человек погибли, ранения получили 150 человек.
США, поезд, столкновение, пострадавшие
Источник:

Российская газета

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