В США столкнулись поезда, десятки пострадавших

Четверо из пострадавших получили серьезные травмы и были доставлены в больницу

В пригороде Филадельфии в США произошел инцидент на железнодорожной станции, сообщает AP.

Как стало известно, около полуночи по местному времени скоростной поезд врезался в пустой состав, стоявший на станции Аппер Дерби. При этом пострадали как минимум 33 человека, четверо из них получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Местные власти ведут расследования причин столкновения.

Ранее сообщалось, что поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в субботу, не менее 20 человек погибли, ранения получили 150 человек.