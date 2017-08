В США вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ресторане

В США в городе Чарлстон вооруженный мужчина взял в заложники в ресторане около 30 человек, передает Fox News со ссылкой на мэра города, передает телеканал "112 Украина".

"Стрелок — недовольный сотрудник. Это не акт терроризма или преступление на почве ненависти", — сказал мэр Джон Текленберг на пресс-конференции.

