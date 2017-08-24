В США вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ресторане

Вчера, 22:13

Нападающий – недовольный сотрудник ресторана

В США вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ресторане, фото Fox News
В США вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ресторане, фото Fox News

В США в городе Чарлстон вооруженный мужчина взял в заложники в ресторане около 30 человек, передает Fox News со ссылкой на мэра города, передает телеканал "112 Украина".

"Стрелок — недовольный сотрудник. Это не акт терроризма или преступление на почве ненависти", — сказал мэр Джон Текленберг на пресс-конференции.

Отмечается, что мужчина ранил одного человека, и тот был госпитализирован.

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Полиция оцепила территорию вокруг ресторана.

Очевидцы рассказали, что преступник — пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке — вышел из кухни ресторана, заявил, что в Чарлстоне теперь "новый босс", и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел "как обычный дедушка, но у него был безумный вид", сообщает местное издание Post and Courier of Charleston.

Ранее в Австралии вооруженный мужчина взял в заложники женщину и застрелил человека.
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