В США вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек в ресторане
Нападающий – недовольный сотрудник ресторана
В США в городе Чарлстон вооруженный мужчина взял в заложники в ресторане около 30 человек, передает Fox News со ссылкой на мэра города, передает телеканал "112 Украина".
"Стрелок — недовольный сотрудник. Это не акт терроризма или преступление на почве ненависти", — сказал мэр Джон Текленберг на пресс-конференции.
Explosive Devices Team now on scene off King St #chsnews #Charleston #scnews @Live5News pic.twitter.com/j9itCQZJFH— Jackson Helms (@Jackson_Live5) 24 августа 2017 г.
Отмечается, что мужчина ранил одного человека, и тот был госпитализирован.
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Полиция оцепила территорию вокруг ресторана.
Очевидцы рассказали, что преступник — пожилой афроамериканец в фартуке и с револьвером в руке — вышел из кухни ресторана, заявил, что в Чарлстоне теперь "новый босс", и приказал гостям убираться. По их словам, он выглядел "как обычный дедушка, но у него был безумный вид", сообщает местное издание Post and Courier of Charleston.
Ранее в Австралии вооруженный мужчина взял в заложники женщину и застрелил человека.
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