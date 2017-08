В Тихом океане найден затонувший в 1945 году американский крейсер "Индианаполис"

Обломки американского тяжелого крейсера "Индианаполис" обнаружены в Тихом океане спустя 72 года после того, как корабль был затоплен японской подводной лодкой, сообщает телерадиокорпорация BBC. Корабль был найден на глубине 5,5 километра. Точное место не разглашается.

"Индианаполис" погиб 30 июля 1945 года, когда возвращался после секретной миссии по доставке частей для атомной бомбы, которая затем была сброшена на Хиросиму.

На борту корабля находились около 1200 военных, спасти удалось 316 человек. Это самая большая потеря в истории американского военного флота и самая массовая гибель личного состава.

"Индианаполис" был торпедирован японской субмариной в Филлипинском море. Корабль ушел под воду очень быстро – всего за 12 минут. Из-за этого местонахождение крейсера на протяжении долгих лет оставалось загадкой.

300 человек утонули вместе с кораблем, остальные подверглись обезвоживанию, галлюцинациям и нападениям акул. Поскольку американские военные базы не получили сигнал бедствия с корабля, выживших смогли найти только через четыре дня после бедствия.

Обломки крейсера были обнаружены 18 августа группой из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена, который назвал находку исторической.

MT @PaulGAllen: Important chapter of history concludes. Hope survivors/ families gain some closure. Anchor/ ship bell here. #USSIndianapolis pic.twitter.com/iAhR341K39