В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик

Вчера, 21:25

В документе чиновник составил акростих 

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Посланник Госдепартамента США по вопросам науки Дэниел Каммен (Daniel Kammen) уволился, зашифровав в своем заявлении на имя президента Дональда Трампа слово "импичмент". Об этом пишет The Hill.

В документе чиновник составил акростих — стихотворение-загадку с разгадкой в первых буквах абзацев текста. В них он зашифровал слово IMPEACH.

В заявлении Каммен указал, что для него неприемлемо решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату и отказ президента осудить ультраправых после столкновений с левыми в Шарлотсвилле.

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Твит быстро стал вирусным и за несколько часов собрал более 20 тысяч лайков. Кроме того, некоторые юзеры, ознакомившиеся с загадкой Каммена, в шутку интерпретировали IMPEACH как I'm peach ("Я персик").

В Белом доме заявление Каммена пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что Илон Маск уволился с должности советника Трампа из-за выхода США из Парижского соглашения.
США, заявление, импичмент, госдеп, Парижское соглашение, сотрудник
Источник:

Lenta.ru

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