В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик

Посланник Госдепартамента США по вопросам науки Дэниел Каммен (Daniel Kammen) уволился, зашифровав в своем заявлении на имя президента Дональда Трампа слово "импичмент". Об этом пишет The Hill.

В документе чиновник составил акростих — стихотворение-загадку с разгадкой в первых буквах абзацев текста. В них он зашифровал слово IMPEACH.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t — Daniel M Kammen (@dan_kammen) 23 августа 2017 г.

В заявлении Каммен указал, что для него неприемлемо решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату и отказ президента осудить ультраправых после столкновений с левыми в Шарлотсвилле.

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Твит быстро стал вирусным и за несколько часов собрал более 20 тысяч лайков. Кроме того, некоторые юзеры, ознакомившиеся с загадкой Каммена, в шутку интерпретировали IMPEACH как I'm peach ("Я персик").

В Белом доме заявление Каммена пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что Илон Маск уволился с должности советника Трампа из-за выхода США из Парижского соглашения.