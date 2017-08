В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик

Посланник Госдепартамента США по вопросам науки Дэниел Каммен (Daniel Kammen) уволился, зашифровав в своем заявлении на имя президента Дональда Трампа слово "импичмент". Об этом пишет The Hill.

В документе чиновник составил акростих — стихотворение-загадку с разгадкой в первых буквах абзацев текста. В них он зашифровал слово IMPEACH.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t