Вдова из Нью-Йорка оставила котам наследство в 300 тысяч долларов

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Жительница района Бронкс в Нью-Йорке Эллен Фрей-Ваутерс оставила двум своим котам наследство в 300 тысяч долларов.

Кроме того, она оставила инструкции по уходу за питомцами, сообщает New York Post.

Женщина была уроженкой Нидерландов и работала в ООН. Муж Фрей-Ваутерс скончался еще в 1989 году. У пары был единственный ребенок, который умер в младенчестве.

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Бывшая помощница вдовы рассказала, что коты были ей как дети. Сейчас эта же сотрудница социальной службы заботится об одном из котов – Тигре. Второй кот – Трой – сейчас живет у другой помощницы Фрей-Ваутерс.

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Известно, что после смерти котов оставшаяся от 300 тысяч долларов сумма перейдет к единственному члену семьи Фрей-Ваутерс – ее сестре в Нидерландах. Еще три миллиона долларов наследства были разделены между двумя помощниками Фрей-Ваутерс, благотворительными организациями и ее адвокатом.