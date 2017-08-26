Вертолет США рухнул у берегов Йемена

Пять членов экипажа, которые были на воздушном судне, спасены

Вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, упал в воду в ходе тренировочного полета приблизительно в 35 километрах от южного побережья Йемена.

О крушении сообщили представители пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Южном Судане разбился пассажирский самолет

Как уточняется, инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Сейчас ВС США проводят поиск одного из членов экипажа, находившегося на борту вертолета. Пять членов экипажа, которые также были на воздушном судне, спасены.

Ранее сообщалось, что в результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек, находившихся на борту.