Вертолет США рухнул у берегов Йемена

Сегодня, 08:26

Пять членов экипажа, которые были на воздушном судне, спасены

Фото: Defence.Ru
Фото: Defence.Ru

Вертолет Black Hawk, принадлежащий армии США, упал в воду в ходе тренировочного полета приблизительно в 35 километрах от южного побережья Йемена.

О крушении сообщили представители пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил США.

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Как уточняется, инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Сейчас ВС США проводят поиск одного из членов экипажа, находившегося на борту вертолета. Пять членов экипажа, которые также были на воздушном судне, спасены.

Ранее сообщалось, что в результате падения военно-транспортного самолета в американском штате Миссисипи погибли 16 человек, находившихся на борту.
США, крушение, вертолет, разбился
Источник:

ИТАР-ТАСС

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