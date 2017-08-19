Визит министра обороны США в Украину: у Порошенко рассказали подробности
Визит главы Пентагона в Украину станет первым за последние десять лет
В Киеве 24 августа состоятся переговоры президента Украины Петра Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса, сообщают в администрации главы Украинского государства.
Отмечается, что Мэттис посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины. Визит министра обороны США в Украину станет первым за последние десять лет, отмечают в Администрации Порошенко.
Также сообщается, что визит Мэттиса состоится согласно предварительной договоренности с американской стороной, достигнутой во время визита Порошенко в США в июне этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напомним, ранее о визите министра обороны США Джеймса Мэттиса а Киев 24 августа сообщило американское оборонное ведомство.
"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", – говорится в сообщении.
Комментарии