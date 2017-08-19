Визит министра обороны США в Украину: у Порошенко рассказали подробности

Вчера, 12:58

Визит главы Пентагона в Украину станет первым за последние десять лет

Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua
Порошенко на встрече с Мэттисом. Фото: president.gov.ua

В Киеве 24 августа состоятся переговоры президента Украины Петра Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса, сообщают в администрации главы Украинского государства.

Отмечается, что Мэттис посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины. Визит министра обороны США в Украину станет первым за последние десять лет, отмечают в Администрации Порошенко.

Также сообщается, что визит Мэттиса состоится согласно предварительной договоренности с американской стороной, достигнутой во время визита Порошенко в США в июне этого года.

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Напомним, ранее о визите министра обороны США Джеймса Мэттиса а Киев 24 августа сообщило американское оборонное ведомство. 

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", – говорится в сообщении.
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