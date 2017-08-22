Во время солнечного затмения в США машина протаранила группу наблюдателей

Погиб один человек, еще один пострадал. Детали происшествия расследует полиция

В американском штате Кентукки автомобиль наехал на группу людей, наблюдавших за солнечным затмением, один человек погиб, еще один пострадал, сообщает телеканал WRDW.

Инцидент произошел в городе Хайден. За рулем находилась 38-летняя Алисса Нобл, она не справилась с управлением, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте.

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Пострадавшую и саму Нобл доставили в больницу на вертолете, отмечает телеканал.

Напомним, на континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья наблюдалось полное солнечное затмение.

Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет увидеть только в нескольких штатах.