Волкер о российских учениях: "Мы должны быть готовыми к военной агрессии"

Сегодня, 07:45

Военные учения России вынуждают западные страны быть готовыми к военной агрессии

Курт Волкер. Фото: Twitter
Курт Волкер. Фото: Twitter

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что западные страны в связи с российскими военными учениями "Запад-2017" должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к агрессии.

"Я думаю, что эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к какой-то военной агрессии, западное сообщество должно быть готово к любому развитию событий, мы должны развивать собственную систему безопасности и работать над ней вместе", – отметил Волкер.

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"Запад-2017" – совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси, запланированные на период с 14 по 20 сентября этого года. По официальным данным РФ, в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих, по оценкам западных аналитиков – до 100 тысяч.

Украинское военное руководство не раз отмечало, что предстоящие учения могут послужить прикрытием для более агрессивных действий со стороны России.

Учения "Запад-2013" позволили России подготовиться к аннексии Крыма, а "Запад-2009" – завершились отработкой ядерного удара по Варшаве.

При этом Кремль настаивает на том, что сценарии, которые воспроизводятся на этих учениях, являются чисто оборонительными. Страны НАТО, в свою очередь, в преддверии учений активно наращивают военное присутствие в Балтийском регионе.
Россия, США, Украина, нато, Беларусь, учения, Запад-2017, Волкер
Источник:

Интерфакс-Украина

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