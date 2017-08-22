Волкер впервые после встречи с Сурковым высказался по Донбассу

Вчера, 15:24

По словам спецпредставителя США, необходимо остановить страдание людей

Курт Волкер. Фото: Twitter
Курт Волкер. Фото: Twitter

Российская агрессия является вызовом не только для Украины, она представляет опасность для всей Европы. Об этом в Вильнюсе заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает "112 Украина".

"Это вызов не только для Украины, это – риски для всей Европы", – сказал он

"Мы собрались здесь, когда на европейском континенте продолжаются боевые действия. Отсюда это меньше двух часов самолетом. Такого здесь вообще не должно было произойти. А сейчас мы должны делать все, чтобы остановить страдания людей", – сказал Волкер в Вильнюсе.

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Это был его первый комментарий по Донбассу после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которая прошла вчера в Минске.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в среду, 23 августа, планирует встретиться со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой стороны обсудят его переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске.

"У меня завтра будет встреча с господином Волкером (спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер – Ред.), с командой. То есть, мы договорились с Куртом, что любые моменты мы начнем более подробно комментировать после этой личной встречи", – сказал он.

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США, Украина, Донбасс, сурков, Волкер

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