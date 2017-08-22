Знаковый визит главы Пентагона в Украину: дипломат указал на планы США

Сегодня, 02:52

Во время визита министра обороны США в Киев будет обсуждаться вопрос предоставления летального оружия Украине 

Порошенко на встрече с Мэттисом. Архивное фото: president.gov.ua
Порошенко на встрече с Мэттисом. Архивное фото: president.gov.ua

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что визит в Украину министра обороны США Джеймса Мэттисa, которого также называют "Бешеным псом", является сигналом решительной поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Такое мнение он высказал в комментарии "Обозревателю".

"Это очень символический визит. Мэттис прибывает не в рабочие дни, а в праздничные. Это сигнал относительно решительности США поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Это сигнал о том, что по военной линии будет продолжено сотрудничество на двухсторонней основе", – отметил дипломат.

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По его словам, вопрос предоставления летального оружия Украине во время визита будет обсуждаться.

"Но я не ожидаю принципиальных перемен в позиции США. Можно ожидать сигнала, что Штаты серьезно рассматривают вопрос предоставления Украине отдельных видов вооружения. Но, думаю, США не готовы на широкомасштабные поставки вооружений. В Вашингтоне опасаются, что это приведет к обострению боевых действий на востоке Украины. Поэтому ожидать масштабных поставок не стоит", – считает Грищенко.

Ранее Джеймс Мэттис заявил журналистам, что во время визита в Украину, 24 августа, намерен подтвердить стратегическое партнерство Вашингтона и Киева
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