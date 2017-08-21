Звезда оперы дрессирует лошадей с помощью пения

49-летняя оперная певица из США Хизер Мэйн вышла замуж за ветеринара, переехала в Британию и решила сменить род деятельности. Теперь она дрессирует скаковых лошадей, но необычным способом. Отставная звезда сцены поет животным арии из опер и утверждает, что после этого они ее гораздо лучше слушаются, сообщает Mirror.



На опубликованных кадрах запечатлено, как Мэйн поет арии лошадям, которых они с мужем держат на ферме в городе Вонтедж, графство Оксфордшир. Бывшая певица утверждает, что больше всего животные обожают Моцарта. "Его музыка и мое пение позволяют нам добиваться прекрасных результатов на скачках", — говорит Мэйн.

"Для начала хочу сказать, что я не сумасшедшая и не живу в сказочной стране. Но когда я начинаю петь, лошади начинают прислушиваться, фыркать, а некоторые даже пританцовывают", — рассказала гражданка США.



Ведущий британский конный психолог Грэм Франк говорит, что никогда не слышал о подобных методах дрессировки, но не исключает, что они могут работать.



"Рассказ Хизер звучит вполне правдоподобно. Если эта формула действует, то почему нет. Пение точно расслабляет лошадей, но, конечно, одними ариями их работать не заставишь", — отметил врач.



Как бы то ни было, результаты, которые показывают лошади Мэйн, говорят сами за себя. Ее четвероногие воспитанники крайне редко проигрывают.