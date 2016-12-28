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Усэйн Болт и Симона Байлз – спортсмены года по версии L'Equipe http://www.segodnya.ua/img/article/7838/72_main.1482921582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/72_tn.1482921582.jpg Мир Ямайский спринтер и американская гимнастка признаны спортсменами года по версии французской газеты

Усэйн Болт и Симона Байлз – спортсмены года по версии L'Equipe

Сегодня, 12:39

Ямайский спринтер и американская гимнастка признаны спортсменами года по версии французской газеты

Симона Байлз. Фото Instagram
Симона Байлз. Фото Instagram

Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe.

Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L'Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио-де-Жанейро, победив на дистанциях в 100 м, 200 м и в эстафете 4х100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.

19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях на бревне.

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Усейн Болт, спортсмены, олимпийский чемпион, гимнастка, Симона Байлз

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Источник:

L'Equipe

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