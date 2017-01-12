Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии

Футбольный тренер Грэм Тейлор, возглавлявший сборную Англии с 1990 по 1993 год, скончался на 73-м году жизни, сообщает АП.

Причиной смерти могла послужить остановка сердца, говорится в заявлении семьи тренера.

На протяжении карьеры Тейлор работал тренером в английских "Уотфорде", "Астон Вилле" и "Вулверхэмптоне".

В 1990 году он возглавил сборную Англии, с которой пробился на чемпионат Европы 1992 года. На турнире в Швеции англичане заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. В 1993 году национальная команда Англии неудачно завершила отбор на чемпионат мира 1994 года, после чего Тейлор подал в отставку. Тренерскую карьеру он завершил в 2003 году.