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Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7877/39_main.1484235758.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/39_tn.1484235758.jpg Мир Грэм Тейлор завершил тренерскую карьеру в 2003 году

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Англии

Сегодня, 17:42

Грэм Тейлор завершил тренерскую карьеру в 2003 году

Грэм Тейлор. Фото AFP
Грэм Тейлор. Фото AFP

Футбольный тренер Грэм Тейлор, возглавлявший сборную Англии с 1990 по 1993 год, скончался на 73-м году жизни, сообщает АП.

Причиной смерти могла послужить остановка сердца, говорится в заявлении семьи тренера.

На протяжении карьеры Тейлор работал тренером в английских "Уотфорде", "Астон Вилле" и "Вулверхэмптоне".

В 1990 году он возглавил сборную Англии, с которой пробился на чемпионат Европы 1992 года. На турнире в Швеции англичане заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. В 1993 году национальная команда Англии неудачно завершила отбор на чемпионат мира 1994 года, после чего Тейлор подал в отставку. Тренерскую карьеру он завершил в 2003 году.
футбол, сборная Англии

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Р-спорт

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