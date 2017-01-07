"Успех" России определяется созданием дискомфорта для остального мира, – глава Пентагона

По его мнению, РФ осуществляет стратегию, направленную на "неприкрытый срыв планов США", где бы то ни было

Россия не делает ничего, чтобы помочь одолеть террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии. Как сообщает "Укринформ", об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью The Wall Street Journal.

По его мнению, РФ осуществляет стратегию, направленную на "неприкрытый срыв планов США", где бы то ни было.

По его мнению, "успех" российского руководства определяется не результатом на местах, а "созданием дискомфорта для остального мира". Именно это, по словам Картера, создает сложности для наведения мостов.