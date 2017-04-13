Успокаивающий подход Тиллерсона проложил путь к осторожному перемирию – The Times
Как отмечается, госсекретарь прибег к успокаивающему подходу, и язык его тела на пресс-конференции наводил на мысль, что он и Лавров начали выковывать осторожные отношения
Успокаивающий подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона проложил путь к осторожному перемирию с РФ. Об этом на страницах The Times пишет Майкл Биньон, передает Inopressa
"Если Рекс Тиллерсон думал, что его предыдущие встречи с президентом (РФ, – Ред.) Путиным облегчат переговоры с ним по Сирии, то российский лидер быстро вывел его из заблуждения, – пишет автор. – Кремль из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать возмущение обвинениями со стороны США в том, что Москва отчасти ответственна за случившуюся на прошлой неделе в Сирии атаку с использованием ядовитого газа".
Российские чиновники осудили "примитивность и хамство" американской риторики, и сам Путин сказал в телеобращении, что уровень доверия между странами деградировал, говорится в статье.
"Однако по окончании четырехчасовых переговоров с Сергеем Лавровым, российским министром иностранных дел, и дальнейших обсуждений с Путиным стало ясно, что сдержанный и осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева", – утверждает автор. Так, Лавров подтвердил, что Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с "Исламским государством" и все еще считает допустимым, чтобы США добивались мира на Ближнем Востоке, а также хочет прогресса по ряду других двусторонних задач.
"Вероятно, это было больше, чем ожидал Тиллерсон, – комментирует Биньон. – Он с самого начала прибег к успокаивающему подходу, и язык его тела на пресс-конференции наводил на мысль, что он и Лавров, выглядевший столь же деловым, начали выковывать осторожные отношения. Это было облегчением для администрации Трампа и, возможно, для Москвы, приведенной в смятение недавними резкими ремарками со стороны администрации, с которой она надеялась делать дела".
"По Сирии они согласились, что расходятся во мнениях", – пишет автор. Тиллерсон повторил обвинения в адрес правительства Асада, российские власти назвали американский ракетный удар незаконным. Однако Лавров признал, что случилось нечто серьезное, и сказал, что хочет "честного расследования" силами ООН.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне, после официальных переговоров и пресс-конференции около часа неформально общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По его мнению, "наверное, результаты (от вчерашних переговоров) будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов".
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