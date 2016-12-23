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Уволенный за коррупцию из сборной Англии тренер возглавил "Кристал Пэлас" и сразу стал рекордсменом http://www.segodnya.ua/img/article/7826/17_main.1482524982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/17_tn.1482524982.jpg Мир В таблице английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" располагается на 17-й строчке

Уволенный за коррупцию из сборной Англии тренер возглавил "Кристал Пэлас" и сразу стал рекордсменом

Вчера, 22:29

В таблице английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" располагается на 17-й строчке

Сэм Эллардайс. Фото twitter.com/CPFC
Сэм Эллардайс. Фото twitter.com/CPFC

"Кристал Пэлас" официально объявил о назначении 62-летнего Сэма Эллардайса на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два с половиной года.

Пост главного тренера "орлов" стал вакантным в четверг, когда было объявлено о расставании с Аланом Пардью.

Последним местом работы Эллардайса была сборная Англии, пост наставника которого он покинул в сентябре из-за коррупционного скандала, в котором он оказался замешан.

В последних 11 матчах английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" одержал лишь одну победу и в таблице располагаются на 17-й строчке.

Эллардайс – первый тренер, поработавший с шестью клубами АПЛ. Он работал с "Болтоном", "Ньюкасл Юнайтед", "Блэкберном", "Вест Хэм Юнайтед" и "Сандерлендом".
футбол, чемпионат Англии, Кристал Пэлас, Сэм Эллардайс

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Источник:

Championat.ru

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