Ужасная авария автобуса во Франции: пятеро погибших

Инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара

По меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара.

В свою очередь Creusot Infos отмечает, что водитель автобуса с около 40 португальцами направлялся в Швейцарию, когда потерял управление транспортом.

На месте происшествия работают около 70 пожарных, пострадавшим оказывают первую помощь. Состояние двух раненных оценивается как критическое.

Вероятной причиной ДТП считается гололед на дороге.