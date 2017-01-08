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Ужасная авария автобуса во Франции: пятеро погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7862/87_main.1483862493.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/87_tn.1483862493.jpg Мир Инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара

Ужасная авария автобуса во Франции: пятеро погибших

Сегодня, 09:57

Инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара

На востоке Франции произошло масштабное ДТП с участием автобуса. Фото: AP
На востоке Франции произошло масштабное ДТП с участием автобуса. Фото: AP

По меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара.

В свою очередь Creusot Infos отмечает, что водитель автобуса с около 40 португальцами направлялся в Швейцарию, когда потерял управление транспортом.

На месте происшествия работают около 70 пожарных, пострадавшим оказывают первую помощь. Состояние двух раненных оценивается как критическое.

Вероятной причиной ДТП считается гололед на дороге.
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