Ужасная авария автобуса во Франции: пятеро погибших
Инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара
По меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Известно, что инцидент произошел в воскресенье утром на дороге в департаменте Сона и Луара.
В свою очередь Creusot Infos отмечает, что водитель автобуса с около 40 португальцами направлялся в Швейцарию, когда потерял управление транспортом.
На месте происшествия работают около 70 пожарных, пострадавшим оказывают первую помощь. Состояние двух раненных оценивается как критическое.
Вероятной причиной ДТП считается гололед на дороге.
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