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Ужасный теракт на рынке в Багдаде: появилось видео (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/36_main.1483873949.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/36_tn.1483873949.jpg Мир Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка в столице Ирака

Ужасный теракт на рынке в Багдаде: появилось видео (видео)

Сегодня, 13:12

Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка в столице Ирака


В сети появилось видео с места мощного взрыва на рынке иракского Багдада, в результате которого погибли как минимум 13 человек, пишет DW.

Еще 50 человек получили ранения в результате инцидента. Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка.

Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за произошедшее.
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