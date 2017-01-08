Ужасный теракт на рынке в Багдаде: появилось видео (видео)
Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка в столице Ирака
В сети появилось видео с места мощного взрыва на рынке иракского Багдада, в результате которого погибли как минимум 13 человек, пишет DW.
Еще 50 человек получили ранения в результате инцидента. Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка.
Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за произошедшее.
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