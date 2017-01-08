Ужасный теракт на рынке в Багдаде: появилось видео (видео)

Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка в столице Ирака

В сети появилось видео с места мощного взрыва на рынке иракского Багдада, в результате которого погибли как минимум 13 человек, пишет DW.

Еще 50 человек получили ранения в результате инцидента. Террорист смертник подорвал автомобиль, который находился на территории рынка.

Позже "Исламское государство" взяло на себя ответственность за произошедшее.