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Ужасный теракт в Стамбуле: погибли 39 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7850/24_main.1483254711.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/24_tn.1483254711.jpg Мир Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев

Ужасный теракт в Стамбуле: погибли 39 человек

Сегодня, 09:04

Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP
Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP

В результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения, заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Как сообщает Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.
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