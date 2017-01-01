Ужасный теракт в Стамбуле: погибли 39 человек

Среди погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле — 16 иностранцев

В результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения, заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Поиски террориста продолжаются. Я надеюсь, что он будет быстро задержан", — добавил министр, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Как сообщает Рейтер, пока опознан 21 погибший, из них 16 иностранцев и пять турок.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.