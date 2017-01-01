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Ужасный теракт в Стамбуле: появились новые подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7850/77_main.1483275945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/77_tn.1483275945.jpg Мир Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь

Ужасный теракт в Стамбуле: появились новые подробности

Вчера, 15:04

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP
Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Фото: AFP

Граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии погибли в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра семьи и социальной политики Турции.

"(Есть погибшие — ред) из разных стран – Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии ", — заявил министр семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кайя, которого цитирует агентство Франс Пресс.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
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