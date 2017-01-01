Ужасный теракт в Стамбуле: премьер сообщил важную деталь

Человек, совершивший теракт, бросил свое оружие на месте преступления

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что стамбульский террорист не был одет как Санта Клаус. Об этом он заявил на брифинге, передает CNN Turk.

Он сказал, что одежду Санты на пеступнике придумали.

Йылдырым также сказал, что человек, совершивший теракт, бросил свое оружие на месте преступления и, воспользовавшись возникшей паникой, скрылся. Полиция проводит тщательное расследование и отрабатывает все версии. Также премьер-министр Турции отметил, что относительно личности преступника есть версии, однако озвучивать их не стал.

Как сообщалось ранее, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.