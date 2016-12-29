В 2017 году Путин столкнется с самым опасным вызовом – эксперты

Несмотря на геополитические победы Путина, как отмечают аналитики и журналисты, многие россияне, очень опасаются наступающего года

В 2017 году президент РФ Владимир Путин столкнется с самым опасным вызовом – пессимизмом россиян. Об этом пишет Фред Уйэр на страницах The Chrisitan Science Monitor, пишет InoPressa.

"После нескольких лет экономических тягот и давления со стороны всего мира из-за аннексии Крыма участь России в следующем году может, наконец, улучшиться. Однако большинство скептически относится к возможности стойких изменений", – пишет он.

Журналист напоминает о триумфах политики Кремля в Сирии "и даже в Украине" и о разладе в рядах западных противников России, а также указывает, что большинство экономистов прогнозируют возвращение российской экономики "к хотя бы анемичному росту" в 2017 году. Рейтинг Путина выше 80%, его партия одержала крупную победу на парламентских выборах в сентябре, говорится в статье.

"Однако, несмотря на все эти хорошие, казалось бы, новости, многие россияне, кажется, очень опасаются наступающего года", – сообщает Уэйр.

"Не с чего быть оптимистом. Мы несемся вперед, в неизвестность, однако наше понимание сильно отстает от быстро развивающихся событий, – сказал Юлий Нисневич, политолог из московской Высшей школы экономики. – Не вижу никаких положительных изменений, только слова".

"Россияне недовольны ситуацией и не восхищаются своим правительством, хотя сам Путин популярен, – однако дело в том, что они не видят альтернативы, – полагает замдиректора Центра политических технологий в Москве Алексей Макаркин. – Трудно сказать, когда это изменится".

"Российские позиции в мире, определенно, выглядят более твердыми. Запад пытался давить на нас разными способами, и эти попытки оказались неудачными, – сказал директор независимого Центра политической информации в Москве Алексей Мухин. – Но нам не нужно слишком предаваться эмоциям. Нет причин полагать, что, с Трампом или без Трампа, геополитическая напряженность и информационная война внезапно исчезнут. Наша главная надежда – что худшего удастся избежать, и мы проживем еще год".

Ранее New York Times писало, что популярность Путина больше не зависит от экономики, он переписал социальный контракт в РФ. Долгое время он базировался на экономическом росте, но теперь опирается на геополитический статус. "Если экономическая боль – это цена, которую россиянам нужно заплатить за способность России выступить против Запада, то пусть так и будет", – говорится в статье.