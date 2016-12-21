В аэропорту Лос-Анджелеса ищут бомбу
Тревога была поднята после того, как поисковая собака обнаружила подозрительный сверток
Группа взрывотехников вызвана по тревоге в седьмой терминал международного аэропорта Лос-Анджелеса, говорится сообщении, распространенном в среду через официальный микроблог аэропорта в Twitter.
"Пассажиры седьмого терминала повторно пройдут досмотр. Отряд взрывотехников уже в пути", – говорится в сообщении.
Кроме того, ведется проверка пятого терминала.
По сообщению местного телевидения, тревога была поднята после того, как поисковая собака обнаружила подозрительный сверток. Затем была проведена эвакуация пассажиров из шестого и седьмого терминалов. К настоящему моменту в шестой терминал пассажиры вернулись.
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