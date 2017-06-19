В аэропорту Штутгарта эвакуировали самолет из-за угрозы теракта

Сегодня, 02:22

В полиции отмечают, что пока неизвестно, шла ли речь о реальной угрозе или о неудачной шутке

В аэропорту Штутгарта в воскресенье эвакуировали самолет, который должен был лететь в Болгарию, после сообщения одного из пассажиров о бомбе.

Об этом сообщает издание Stuttgarter Zeitung, пишет "Украинская правда".

Инцидент произошел в первой половине дня в воскресенье. Один из пассажиров самолета Bulgaria Air, который должен был лететь в Варну, сообщил работникам аэропорта, что другой пассажир готовит теракт на борту.

После этого самолет было решено эвакуировать. 180 пассажиров были вынуждены ждать, пока правоохранители с собаками обследуют салон самолета и их вещи.

После того как стало известно, что взрывчатки на борту не обнаружено, самолету было разрешено вылететь по маршруту.

В полиции отмечают, что пока неизвестно, шла ли речь о реальной угрозе или о неудачной шутке. Сейчас в связи с инцидентом задержаны два человека.

Если подтвердится версия неудачной шутки, то причастным придется понести ответственность.
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