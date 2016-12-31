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В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет http://www.segodnya.ua/img/article/7849/98_main.1483205294.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/98_tn.1483205294.jpg Мир Пламя охватило борт после экстренного приземления

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Сегодня, 19:27

Пламя охватило борт после экстренного приземления

В Тегеране загорелся самолет. Фото: Avia2.ru
В Тегеране загорелся самолет. Фото: Avia2.ru

Пассажирский самолет загорелся во время приземления в аэропорту Тегерана.

Приблизительно в 19 часов по местному времени пассажирский самолет по неизвестным причинам охватил огонь, передает IRNA

Один из очевидцев сообщил, что видел много дыма, поднимавшегося в него над аэропортом Мехрабад. Как сообщил портал Airlive, самолет загорелся после экстренного приземления.

"После приезда пожарников в аэропорт Мехрабад руководство аэропорта заявило, что проблема устранена, и необходимости в пожарных нет", — сообщил представитель пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки.

Также пожарные службы сообщили, что получили вызов и выслали три пожарных бригады на место происшествия.
аэропорт, в аэропорту, пассажирский самолет

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Источник:

РИА Новости

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