В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет загорелся во время приземления в аэропорту Тегерана.

Приблизительно в 19 часов по местному времени пассажирский самолет по неизвестным причинам охватил огонь, передает IRNA

Один из очевидцев сообщил, что видел много дыма, поднимавшегося в него над аэропортом Мехрабад. Как сообщил портал Airlive, самолет загорелся после экстренного приземления.

"После приезда пожарников в аэропорт Мехрабад руководство аэропорта заявило, что проблема устранена, и необходимости в пожарных нет", — сообщил представитель пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки.

Также пожарные службы сообщили, что получили вызов и выслали три пожарных бригады на место происшествия.