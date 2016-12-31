В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
Пламя охватило борт после экстренного приземления
Пассажирский самолет загорелся во время приземления в аэропорту Тегерана.
Приблизительно в 19 часов по местному времени пассажирский самолет по неизвестным причинам охватил огонь, передает IRNA
Один из очевидцев сообщил, что видел много дыма, поднимавшегося в него над аэропортом Мехрабад. Как сообщил портал Airlive, самолет загорелся после экстренного приземления.
"После приезда пожарников в аэропорт Мехрабад руководство аэропорта заявило, что проблема устранена, и необходимости в пожарных нет", — сообщил представитель пожарных служб Тегерана Сайид Джалаль Малеки.
Также пожарные службы сообщили, что получили вызов и выслали три пожарных бригады на место происшествия.
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