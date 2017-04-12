В Афганистане дети доигрались с миной: пострадали 11 человек

Сегодня, 09:32

Афганская земля усеяна минами и различными неразорвавшимися боеприпасами, которые попадают периодически не в те руки

Дети доигрались с миной. Фото: AFP
Дети доигрались с миной. Фото: AFP

В афганской провинции Кундуз дети игрались миной, после чего она рванула и убила четверых, еще семеро попали в больницу с ранениями, сообщает Радио Свобода.

Инцидент случился в селе Касабан в районе Чахардара, в котором сосредоточены талибы. Дети игрались неразорвавшейся миной, которая неожиданно разорвалась. В итоге четыре человека погибли, семеро доставлены в больницу с различными ранениями.

Как отметили эксперты афганского правительственного центра по разминированию, из-за боевых действий, на афганской земле огромные участки с минами, а также самодельными взрывными устройствами и другими боеприпасами, которые время от времени попадают не в те руки…

Как вчера сообщалось, в Сирии погибли двое российских военных также от мины, однако в их случае произошел обстрел боевиками из миномета.
Афганистан, дети, погибли, мина

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