В Афганистане подсчитали, сколько людей убила американская "мать всех бомб"

В результате разрушительного взрыва погибли как минимум 80 боевиков ИГИЛ, сообщили в стране

В результате применения США своей мощнейшей неядерной бомбы в Афганистане погибли не менее 80 боевиков "Исламское государство". Об этом заявил представитель провинции Нангархар Аттулаха Хогияни, передает Корреспондент со ссылкой на The New York Times.

Ранее Минобороны Афганистана заявило о 36 убитых террористах. Издание пояснило, что эти подсчеты были сделаны тогда, когда ведомство еще не "в полной мере" оценило последствия удара. Сторонники ИГИЛ, в свою очередь, отрицают гибель своих бойцов.

Напомним, 13 апреля впервые в истории была сброшена мощнейшая неядерная бомба США – GBU-43/B, которую называют "матерью всех бомб". Она была применена против боевиков ИГ в Афганистане, укрывавшихся в туннельном комплексе.