В Афганистане погибли 10 человек, подорвавшись на мине

По меньшей мере, 11 мирных жителей погибли, когда их фургон подорвался на придорожной мине в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Погибшие ехали из отдаленного округа Нава в столицу провинции город Лашкаргах.

"Взрыв был большой силы, и все, кто находился в фургоне, погибли", — заявил представитель властей Омар Жвак.

По его словам, власти пытаются установить, есть ли среди погибших женщины и дети.

Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан", отметив, что мина была заложена на дороге, которую часто используют военные. Именно они, по его словам, и были целью боевиков.

Ранее сообщалось, что в Афганистане от взрывов в восточной провинции Пактия погибли как минимум десять человек.