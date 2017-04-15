В Афганистане погибли 10 человек, подорвавшись на мине
Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан"
По меньшей мере, 11 мирных жителей погибли, когда их фургон подорвался на придорожной мине в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Погибшие ехали из отдаленного округа Нава в столицу провинции город Лашкаргах.
"Взрыв был большой силы, и все, кто находился в фургоне, погибли", — заявил представитель властей Омар Жвак.
По его словам, власти пытаются установить, есть ли среди погибших женщины и дети.
Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан", отметив, что мина была заложена на дороге, которую часто используют военные. Именно они, по его словам, и были целью боевиков.
Ранее сообщалось, что в Афганистане от взрывов в восточной провинции Пактия погибли как минимум десять человек.
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