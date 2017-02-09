В Афганистане убили сотрудников Красного Креста, помогавших пострадавшему от снегопадов району

Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением

Шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста застрелили в Афганистане.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) предположительно были убиты боевиками, поддерживающими террористическую организацию "Исламское государство", сообщает Русская служба Би-би-си.

Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.

Более 100 человек погибли в Афганистане из-за лавин и буранов.

Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.

Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.

Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.

На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.







