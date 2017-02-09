В Афганистане убили сотрудников Красного Креста, помогавших пострадавшему от снегопадов району
Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением
Шестерых сотрудников Международного комитета Красного Креста застрелили в Афганистане.
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) предположительно были убиты боевиками, поддерживающими террористическую организацию "Исламское государство", сообщает Русская служба Би-би-си.
Представитель Красного Креста Томас Гласс сообщил, что еще двое сотрудников пропали.
Более 100 человек погибли в Афганистане из-за лавин и буранов.
Погибшие и раненые сотрудники МККК были местными жителями.
Красный Крест не уточняет, кто стоит за нападением, которое произошло в северной провинции Джаузджан.
Представители международной организации доставляли туда гуманитарные грузы в отдаленные районы, пострадавшие в результате сильных снегопадов.
На этой неделе стало известно, что жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана стали больше 100 человек.
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