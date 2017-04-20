В Афинах неизвестные взорвали банк

В Афинах у входа в отделение банка Eurobank произошел взрыв, передает РБК. В результате был нанесен ущерб зданию банка, информация о пострадавших отсутствует.

Перед взрывом неизвестный позвонил в редакцию издания Zougla и сообщил о заложенной бомбе. Информация о звонке была передана в полицию, после чего к указанному месту были направлены саперы, а район вокруг банка был оцеплен. Неизвестный предупредил, что взрыв произойдет через полчаса после звонка. В назначенное время бомба взорвалась.

Власти подозревают в организации взрыва двух неизвестных, которые, согласно показаниям очевидцев, оставили сумку со взрывным устройством у входа в банк.



