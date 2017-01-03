В американском штате Алабама торнадо убил четыре человека
Тела погибших обнаружили в одном из строений, которое находилось на пути стихии
В американском штате Алабама не менее четырех человек погибли в результате прохождения мощного торнадо в городе Рехобет 2 января.
Как уточняется, тела погибших обнаружили в одном из строений, которое находилось на пути стихии. Также оказались повреждены многие другие дома и постройки, находящиеся по соседству.
По данным властей, в районе было зафиксировано наводнение, причиной которого стали сильные ливни.
В течение последних суток дожди и штормовой ветер обрушились на некоторые регионы южных штатов Америки. В Луизиане из-за непогоды остались без электроснабжения около 100 тысяч человек.
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