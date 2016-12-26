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В Англии стартовал Boxing Day: "МЮ" обыграл команду Мойеса, "Лестер" проиграл "Эвертону" http://www.segodnya.ua/img/article/7833/2_main.1482772350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/2_tn.1482772350.jpg Мир "Челси" упрочил свое лидерство в турнирной таблице, но "Ливерпуль" свой матч 18-го тура сыграет завтра

В Англии стартовал Boxing Day: "МЮ" обыграл команду Мойеса, "Лестер" проиграл "Эвертону"

Сегодня, 19:12

"Челси" упрочил свое лидерство в турнирной таблице, но "Ливерпуль" свой матч 18-го тура сыграет завтра

Фото AFP
Фото AFP

В чемпионате Англии стартовал Boxing Day – следующий день после католического Рождества, в который традиционно проходят матчи Премьер-лиги, а на трибунах собираются тысячи болельщиков с праздничным настроением.

Открыл 18-й игровой день ничейный матч между "Уотфордом" и "Кристал Пэлас".

Лидер турнирной таблицы "Челси" без проблем разобрался с "Борнмутом", а идущий третьим "Арсенал" лишь на последних минутах сломил сопротивление "Вест Бромвича".

"Манчестер Юнайтед" на домашнем стадионе поиздевался над командой своего бывшего тренера Дэвида Мойеса "Сандерлендом". Очередной гол записал на свое имя Златан Ибрагимович, а Генрих Мхитарян отличился "ударом скорпиона". Арбитр гол засчитал, но на повторе было видно, что там был офсайд.

Действующий чемпион страны "Лестер" уступил "Эвертону". В этом матче команда Раньери обходилась без главного бомбардира Джейми Варди, который отбывает трехматчевую дисквалификацию.

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" – 1:1

Голы: Дини (71 пен) – Кабай (26)

"Арсенал" – "Вест Бромвич" – 1:0
Гол: Жиру (86)

"Бернли" – "Мидлсбро" – 1:0
Гол: Грэй (80)

"Челси" – "Борнмут" – 3:0
Голы: Педро (24, 90), Азар (49, пен)

"Лестер" – "Эвертон" – 0:1
Гол: Миральяс (51), Лукаку (90)

"Манчестер Юнайтед" – "Сандерленд" – 3:1
Голы: Блинд (39), Ибрагимович (82), Мхитарян (86) – Борини (90)

"Суонси" – "Вест Хэм" – 1:4
Голы: Льоренте (89) – Айю (13), Рид (50), Антонио (78), Кэрролл (90)

19:15 "Халл Сити" – "Манчестер Сити"

27 декабря

19:15 "Ливерпуль" – "Сток Сити"

28 декабря

21:45 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм"

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  ЛИВЕРПУЛЬ 17 11 4 2 41-20 37
3  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 17 11 3 3 36-20 36
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  СТОК СИТИ 17 5 6 6 19-24 21
13  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 17 3 3 11 14-36 12

футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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