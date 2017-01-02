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В Англии стартовал второй круг Премьер-лиги. Таблица http://www.segodnya.ua/img/article/7852/43_main.1483377382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/43_tn.1483377382.jpg Мир "Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл дома "Бернли", а "Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В Англии стартовал второй круг Премьер-лиги. Таблица

Сегодня, 19:16

"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл дома "Бернли", а "Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью

&quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Бернли&quot; - 2:1. Фото AFP
"Манчестер Сити" - "Бернли" - 2:1. Фото AFP

В чемпионате Англии в понедельник проходят первые матчи второго круга Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" победил "Бернли" в матче 20-го тура – 2:1. Решающий мяч провел Серхио Агуэро, который вышел на замену в первой игре после истечения срока дисквалификации. Отметим, что с 32-й минуты подопечные Хосепа Гвардиолы играли в меньшинстве после удаления Фернандиньо.

В другом поединке тура "Вест Бромвич" одержал волевую победу над "Халл Сити" – 3:1.

Еще в одной игре "Эвертон" разгромил "Саутгемптон" – 3:0.

"Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью – 2:2, причем дважды хозяева отыгрывались благодаря назначенным в ворота гостей пенальти.

Позже сегодня состоится матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 20-й тур:

"Вест Бромвич" – "Халл Сити" – 3:1 (0:1)
"Эвертон" – "Саутгемптон" – 3:0 (0:0)
"Манчестер Сити" – "Бернли" – 2:1 (0:0)
"Сандерленд" – "Ливерпуль" – 2:2 (1:1)

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 20 13 5 2 48-23 44
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 20 13 3 4 41-22 42
4  АРСЕНАЛ 19 12 4 3 41-19 40
5  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 10 6 3 29-19 36
7  ЭВЕРТОН 20 8 6 6 28-23 30
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 20 8 5 7 28-24 29
9  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
10  САУТГЕМПТОН 20 6 6 8 19-25 24
11  БЕРНЛИ 20 7 2 11 22-31 23
12  ВЕСТ ХЭМ 19 6 4 9 23-33 22
13  УОТФОРД 19 6 4 9 23-34 22
14  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
15  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 4 4 11 29-35 16
18  САНДЕРЛЕНД 20 4 3 13 19-37 15
19  ХАЛЛ СИТИ 20 3 4 13 17-44 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12
чемпионат Англии

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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