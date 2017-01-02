В Англии стартовал второй круг Премьер-лиги. Таблица

"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл дома "Бернли", а "Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В чемпионате Англии в понедельник проходят первые матчи второго круга Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" победил "Бернли" в матче 20-го тура – 2:1. Решающий мяч провел Серхио Агуэро, который вышел на замену в первой игре после истечения срока дисквалификации. Отметим, что с 32-й минуты подопечные Хосепа Гвардиолы играли в меньшинстве после удаления Фернандиньо.

В другом поединке тура "Вест Бромвич" одержал волевую победу над "Халл Сити" – 3:1.

Еще в одной игре "Эвертон" разгромил "Саутгемптон" – 3:0.

"Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью – 2:2, причем дважды хозяева отыгрывались благодаря назначенным в ворота гостей пенальти.

Позже сегодня состоится матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 20-й тур:

"Вест Бромвич" – "Халл Сити" – 3:1 (0:1)

"Эвертон" – "Саутгемптон" – 3:0 (0:0)

"Манчестер Сити" – "Бернли" – 2:1 (0:0)

"Сандерленд" – "Ливерпуль" – 2:2 (1:1)

Таблица чемпионата Англии: