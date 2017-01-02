В Англии стартовал второй круг Премьер-лиги. Таблица
"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл дома "Бернли", а "Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью
В чемпионате Англии в понедельник проходят первые матчи второго круга Премьер-лиги.
"Манчестер Сити" победил "Бернли" в матче 20-го тура – 2:1. Решающий мяч провел Серхио Агуэро, который вышел на замену в первой игре после истечения срока дисквалификации. Отметим, что с 32-й минуты подопечные Хосепа Гвардиолы играли в меньшинстве после удаления Фернандиньо.
В другом поединке тура "Вест Бромвич" одержал волевую победу над "Халл Сити" – 3:1.
Еще в одной игре "Эвертон" разгромил "Саутгемптон" – 3:0.
"Сандерленд" и "Ливерпуль" сыграли вничью – 2:2, причем дважды хозяева отыгрывались благодаря назначенным в ворота гостей пенальти.
Позже сегодня состоится матч "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 20-й тур:
"Вест Бромвич" – "Халл Сити" – 3:1 (0:1)
"Эвертон" – "Саутгемптон" – 3:0 (0:0)
"Манчестер Сити" – "Бернли" – 2:1 (0:0)
"Сандерленд" – "Ливерпуль" – 2:2 (1:1)
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|20
|13
|5
|2
|48-23
|44
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|20
|13
|3
|4
|41-22
|42
|4
|АРСЕНАЛ
|19
|12
|4
|3
|41-19
|40
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|11
|6
|2
|37-14
|39
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|10
|6
|3
|29-19
|36
|7
|ЭВЕРТОН
|20
|8
|6
|6
|28-23
|30
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|20
|8
|5
|7
|28-24
|29
|9
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|10
|САУТГЕМПТОН
|20
|6
|6
|8
|19-25
|24
|11
|БЕРНЛИ
|20
|7
|2
|11
|22-31
|23
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|6
|4
|9
|23-33
|22
|13
|УОТФОРД
|19
|6
|4
|9
|23-34
|22
|14
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|15
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19
|4
|4
|11
|29-35
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|20
|4
|3
|13
|19-37
|15
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|20
|3
|4
|13
|17-44
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
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