В Англии судья показал желтую карточку футболисту, которого уносили на носилках
Полузащитник "Лутона" Кэмерон МакГихан не получил сострадания от арбитра или фанатов соперников
Во Второй Лиге Англии (четвертый дивизион) состоялся матч между "Портсмутом" и "Лутон Таун". В одном из эпизодов полузащитник гостей Кэмерон МакГихан сфолил на сопернике, однако в этом же эпизоде получил травму, сразу же подозвав к себе медиков.
Пока медицинский персонал оказывал помощь игроку, арбитр достал желтую карточку и продемонстрировал ее футболисту.
МакГихана поместили на носилки и начали выносить с поля, а в этот момент фанаты "Портсмута" провожали его песней "ты поедешь домой на машине Скорой помощи".
Как оказалось в больнице, в том эпизоде игрок получил перелом ноги.
"Я даже не знаю, должен же быть хоть какой-то элемент сопереживания и сострадания со стороны рефери? Реакция болельщиков меня весьма расстроила. Они не показали никакого класса. Это было по свински", – заявил главный тренер "Лутона" Натан Джонс.
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