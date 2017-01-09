ФОТОФАКТ. В Анкаре полиция жестко разогнала митинг против расширения полномочий Эрдогана

Сообщается, что когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули

В Анкаре полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против людей, которые протестовали перед зданием турецкого парламента против планов правительства по расширению полномочий президента. Об этом сообщает Turkish Minute.

Фото: turkishminute.com

Представители организаций гражданского общества и ассоциаций, собравшиеся на митинге, хотели сделать заявление для прессы перед воротами турецкого парламента, однако полиция вмешалась.

Сообщается, что когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против них.

"В понедельник парламент начнет обсуждение предложений с целью ввести президентскую систему", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.