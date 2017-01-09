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ФОТОФАКТ. В Анкаре полиция жестко разогнала митинг против расширения полномочий Эрдогана http://www.segodnya.ua/img/article/7865/87_main.1483972393.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/87_tn.1483972393.jpg Мир Сообщается, что когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули

ФОТОФАКТ. В Анкаре полиция жестко разогнала митинг против расширения полномочий Эрдогана

Сегодня, 16:29

Сообщается, что когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

В Анкаре полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против людей, которые протестовали перед зданием турецкого парламента против планов правительства по расширению полномочий президента. Об этом сообщает Turkish Minute.

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Фото: turkishminute.com

Представители организаций гражданского общества и ассоциаций, собравшиеся на митинге, хотели сделать заявление для прессы перед воротами турецкого парламента, однако полиция вмешалась.

Сообщается, что когда протестующие попытались подойти ближе к зданию парламента, полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против них.

"В понедельник парламент начнет обсуждение предложений с целью ввести президентскую систему", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Турции парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, предусматривающие расширение полномочий президента.

Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.
Турция, протесты, конституция, парламент, митинги

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Источник:

Украинская правда

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