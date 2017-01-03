В Анкаре рассказали, как новогодний теракт в Стамбуле связан с Сирией

Вице-премьер Куртулмуш считает, что теракт является посланием Турции, однако операция в Сирии не будет остановлена

Теракт в Стамбуле, произошедший 31 декабря, не приведет к приостановке военных операций в Сирии. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает "112 Украина".

"Эта атака является посланием Турции против решительных операций заграницей", – заявил Куртулмуш.

По его словам, "везде, где нужно, мы будем продолжать операции", до тех пор, пока террористические организации перестанут быть угрозой для Турции.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террористов погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, и как он "с боем" прорывался в заведение.

ИГИЛ уже взяло на себя отвественность за этот теракт. Подозревают, что нападавшим может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. Поиски террориста продолжаются. По этому делу задержаны уже 8 человек.