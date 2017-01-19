В Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили российского посла

Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Напомним, что 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. СМИ писали, что он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации. Россия и Турция договорились о совместном расследовании убийства посла РФ в Анкаре.