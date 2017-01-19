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В Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили российского посла http://www.segodnya.ua/img/article/7896/22_main.1484777889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/22_tn.1484777889.jpg Мир Организатора проверяют на предмет связи с убийцей Карлова

В Анкаре задержан организатор выставки, на которой убили российского посла

Сегодня, 00:17

Организатора проверяют на предмет связи с убийцей Карлова

Организатора проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, фото AFP
Организатора проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, фото AFP

Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на  Hurriyet.

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Напомним, что 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В российского дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. СМИ писали, что он был сотрудником турецкой полиции и был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. Турецкая полиция ликвидировала стрелка в результате спецоперации. Россия и Турция договорились о совместном расследовании убийства посла РФ в Анкаре. 
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