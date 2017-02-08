В Аргентине разбился самолет, погибли пять человек

Сегодня, 03:11

На борту самолета Cessna 210 находились пять человек

Cessna 210, фото uk.pinterest.com
Cessna 210, фото uk.pinterest.com

Небольшой самолет разбился в районе города Маркос Пас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, в результате погибли пять человек, сообщает аргентинский портал Clarin со ссылкой на источники в полиции.

По данным портала, на борту самолета Cessna 210 находились пять человек. После крушения самолет загорелся, все находившиеся на его борту люди погибли.

Согласно одной из версий следователей, пилот самолета, вылетевшего из города Каньюэлас, попытался совершить посадку после того, как обнаружил неполадку. По другой версии, из-за неполадок пилот хотел вернуться обратно в пункт вылета, однако самолет потерпел крушение.
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Источник:

РИА Новости

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