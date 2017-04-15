В Аризоне мужчина расстрелял посетителей ресторана

Сегодня, 13:29

В результате ссоры между посетителяли погибли два человека, еще один получил ранения

Причины инцидента выясняются. Фото: AFP
Причины инцидента выясняются. Фото: AFP

В американском штате Аризона неизвестный расстрелял посетителей торгового центра.

Трагедия произошла в ресторане. Погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местной полиции.

По предварительным данным, посетители заведения поссорились, и один из них открыл огонь. В этот момент в ресторане находились всего несколько человек.

Подробности трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что  десять человек получили ранения в результате стрельбы на улице в американском городе Новый Орлеан, один из пострадавших умер.
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РИА Новости

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