В Аризоне мужчина расстрелял посетителей ресторана
В результате ссоры между посетителяли погибли два человека, еще один получил ранения
В американском штате Аризона неизвестный расстрелял посетителей торгового центра.
Трагедия произошла в ресторане. Погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местной полиции.
По предварительным данным, посетители заведения поссорились, и один из них открыл огонь. В этот момент в ресторане находились всего несколько человек.
Подробности трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что десять человек получили ранения в результате стрельбы на улице в американском городе Новый Орлеан, один из пострадавших умер.
Вы сейчас просматриваете новость "В Аризоне мужчина расстрелял посетителей ресторана". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии