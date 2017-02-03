В Атлантике нашли немецкую подлодку времен ВОВ с пробоиной в хвосте

Подлодка была обнаружена на глубине около 900 метров рядом с островом Пик

Исследователи из Германии Кирстен и Йоахим Якобсон обнаружили немецкую подводную лодку U-581, которая затонула в Атлантическом океане близ Азорских островов 75 лет назад, во время Второй мировой войны, сообщает фонд Rebikoff-Niggeler.

По данным фонда, подлодка была найдена на глубине около 900 метров рядом с островом Пику, передает РИА "Новости".

Согласно архивным документам, U-581 в ночь с первого на второе февраля 1942 года вошла в порт португальского города Орта с целью потопить британский транспорт. Однако немецкую подлодку обнаружил британский эскадренный миноносец Westcott, сумевший после преследования организовать торпедную атаку, которая пробила немецкой субмарине хвостовую часть к юго-западу от острова Пико.

Поняв, что спасти подлодку уже не удастся, командир немецкой субмарины принял решение эвакуировать экипаж, а U-581 потопить, чтобы она не досталась врагу. Экипаж состоял из 46 человек, 42 из них попали в британский плен.

Ранее сообщалось, что у берегов Шотландии найдена "потопленная монстром" немецкая подлодка.